Freiburg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Freiburg, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:18
Freiburg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Christian Streich yönetimindeki Freiburg, sahasında Frank Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

FREIBURG - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Euro-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

FREIBURG - LENS  MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Lens'in evinde oynanan ilk mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. 


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