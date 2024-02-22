Freiburg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Freiburg, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında sahasında Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.
Christian Streich yönetimindeki Freiburg, sahasında Frank Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
FREIBURG - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Euro-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
FREIBURG - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Lens'in evinde oynanan ilk mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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