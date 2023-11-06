Frosinone - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Empoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Aurelio Andreazzoli yönetimindeki Empoli, deplasmanda Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
FROSİNONE - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
FROSİNONE - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Empoli, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Frosinone ise Cagliari deplasmanından 4-3'lük yenilgi ile ayrılmıştı.
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