Frosinone - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Empoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:00
Frosinone - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Aurelio Andreazzoli yönetimindeki Empoli, deplasmanda Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

FROSİNONE - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

FROSİNONE - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Manganiello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Empoli, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Frosinone ise Cagliari deplasmanından 4-3'lük yenilgi ile ayrılmıştı.


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