Fulham, Andreas Pereira'yı kadrosuna kattı
Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Manchester United'ın futbolcusu Andreas Pereira, Premier Lig ekibi Fulham ile sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, geçen sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren ve bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Andreas Pereira'yı Manchester United'dan transfer etti.
PEREIRA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuyla 2026 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ayrıca futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunacak.
TRANSFER SONRASI İLK SÖZLER
Sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan Pereira, "Burada olduğum için çok mutluyum ve sezona Fulham ile başlamak için sabırsızlanıyorum. Fulham'a ait oldukları yerde olmaları için elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Marco Silva bunun için çok önemliydi. Onunla çok konuştum ve burada olmamda önemli bir faktördü" dedi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Brezilyalı futbolcunun ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de transfer iddialarında yer almıştı. Andreas Pereira, geçen sezon ise 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist kaydetti.
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