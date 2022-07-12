Fulham, Andreas Pereira'yı kadrosuna kattı

12 Temmuz 2022 Salı, 11:21

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, geçen sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren ve bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Andreas Pereira'yı Manchester United'dan transfer etti.

PEREIRA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuyla 2026 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ayrıca futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunacak.

TRANSFER SONRASI İLK SÖZLER

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan Pereira, "Burada olduğum için çok mutluyum ve sezona Fulham ile başlamak için sabırsızlanıyorum. Fulham'a ait oldukları yerde olmaları için elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Marco Silva bunun için çok önemliydi. Onunla çok konuştum ve burada olmamda önemli bir faktördü" dedi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcunun ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de transfer iddialarında yer almıştı. Andreas Pereira, geçen sezon ise 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist kaydetti.