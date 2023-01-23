Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fulham'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Premier Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor.
Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Marco Silva'nın takımı Fulham'a konuk olacak.
FULHAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FULHAM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligdeki son maçında Manchester City deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Fulham ise deplasmanda Newcastle United'a 1-0 yenilmişti.
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