Fulham'dan uzatmalarda müthiş geri dönüş!

Fulham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brentford'u 2-1 mağlup etti.

Fulham'dan uzatmalarda müthiş geri dönüş!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:26

Premier Lig'in 10. haftasında Marco Silva'nın ekibi Fulham, Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Craven Cottage'da oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren golleri 90+2 ve 90+7'de Harry Wilson kaydetti. Brentford'un golünü ise 24. dakikada Vitaly Janelt attı.

Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 15'e yükseltirken, Brentford 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham deplasmanda Crystal Palace'a konuk olurken, Brentford evinde Bournemouth'u ağırlayacak.


Etiketler: #fulham #brentford #Harry Wilson #İngiltere Premier Lig

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