Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:33

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:33

Forvet transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Alman devi Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u istedi. Peki, Füllkrug kimdir, kaç yaşında? Füllkrug nereli, hangi takımlarda oynadı?

FÜLLKRUG KİMDİR?

Niclas Füllkrug, 9 Şubat 1993 yılında dünyaya geldi. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. MDaha sonra sırasıyla Werder Bremen, Greuther Fürth, 1. FC Nürnberg ve Hannover 96 kulüplerinde oynadı. 2023-2024 sezonunda tüm maçlarda toplam 49 maça çıkan Niclas Füllkrug 18 gol 10 asistlik performans sergiledi.