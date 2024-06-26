Füllkrug kimdir, kaç yaşında? Füllkrug nereli, hangi takımlarda oynadı?
Michy Batshuayi'nin ayrılığının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hamlesi yaptı. Peki, Füllkrug kimdir, kaç yaşında? Füllkrug nereli, hangi takımlarda oynadı?
Forvet transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Alman devi Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u istedi. Peki, Füllkrug kimdir, kaç yaşında? Füllkrug nereli, hangi takımlarda oynadı?
FÜLLKRUG KİMDİR?
Niclas Füllkrug, 9 Şubat 1993 yılında dünyaya geldi. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. MDaha sonra sırasıyla Werder Bremen, Greuther Fürth, 1. FC Nürnberg ve Hannover 96 kulüplerinde oynadı. 2023-2024 sezonunda tüm maçlarda toplam 49 maça çıkan Niclas Füllkrug 18 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Mourinho'nun golcü transferinde önceliği belli oldu!
- Samsunspor'dan TFF'ye sert tepki!
- Türkiye maçı öncesi... Çeklerden dikkat çeken anket!
- İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri!
- Belçika, Ukrayna ile karşılaşacak
- Slovakya, Romanya ile karşılaşacak
- Portekiz, Gürcistan ile karşılaşacak!
- A Milli Takım, Çekya ile karşılaşacak!
- Füllkrug kimdir, kaç yaşında?
- Moise Kean transferinde sürpriz gelişme!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'