Futbol efsanesi Zinedine Zidane'ın oğlundan flaş karar!
Zinedine Zidane'ın 29 yaşındaki oğlu Enzo Zidane'ın futbolu bıraktığı iddia edildi.
Real Madrid'in efsane ismi Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ın futbolu bıraktığı iddia edildi.
As'ta yer alan habere göre; Fransız efsanenin oğlu Enzo Zidane, futbolu bıraktı. Özel hayatına odaklanmak isteyen Zidane'nın oğlu Enzo, son olarak İspanya 3. lig ekiplerinden Fuenlabrada'da top koşturuyordu.
Real Madrid Altyapısında da forma giyen 29 yaşındaki isim, Deportivo Alaves, Almeria, Rodez, Aves gibi takımlarda top koşturdu.
Kariyeri boyunca 203 maça çıkan Enzo Zidane, 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Enzo Zidane #Zinedine Zidane #emeklilik
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