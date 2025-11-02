Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbol maçında skandal! Soyunma odasına mermi bıraktılar

Futbol maçında skandal! Soyunma odasına mermi bıraktılar

2.11.2025 20:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Futbol maçında skandal! Soyunma odasına mermi bıraktılar

Şanlıurfaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı’nın oynadığı maç öncesi skandal bir olay yaşandı. İstanbul ekibinin soyunma odasında mermi kovanı bulundu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti.

Karşılaşma öncesi sabah saatlerinde 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan denetimde konuk ekibin soyunma odasında yer alan sandalyenin üzerine bırakılmış bir mermiye rastlandı. Merminin görülmesinden sonra Beyoğlu Yeni Çarşı yönetimi, konuyu müsabakanın temsilcisine ve emniyet güçlerine bildirdi. İstanbul kulübünün idari menajeri Alperen Karakaya’nın tanık sıfatıyla ifadesi alındı.

"DAHA ÖNCEKİ MAÇTA ATILAN BİR MERMİ"

11 Nisan Stadyumu Müdürü’nün, emniyete verdiği beyanda, “Daha önceki maçta atılan bir mermi. Oraya koydum, arkadaşlar temizlememişler” ifadesini kullanması skandalın boyutunu gözler önüne sererken, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü yaşananlarla ilgili, “Türk futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda bu şekilde görüntülere maruz kalmak ve işin sonucunda bu olayın vicdani kararını siz değerli kamuoyuna bırakıyoruz” açıklamasını yaptı.

İstanbul ekibi 3-2 kaybettiği maçın hakemi Abdulbaki Ayyıldız’ın kararlarına da isyan etti.

Ayyıldız’ın, kaleci Burak’ın kontrolündeki topta rakibinin faul yapmasına karşın ev sahibi ekibe penaltı vermesine Yeni Çarşı büyük tepki gösterdi. Hakem Ayyıldız ayrıca ceza sahasında Şanlıurfasporlu oyuncunun topa elle müdahalesinde net penaltıyı vermemesine uzun süre itirazda bulundu.

Image

İlgili Konular: #Beyoğlu #mermi #Şanlıurfaspor

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi ibra edilmedi!
Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi ibra edilmedi! Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi, idari ve mali açıdan ibra edilmedi.
Beşiktaş'ta kritik oylama... Serdal Adalı yönetimi hakkında ibra kararı!
Beşiktaş'ta kritik oylama... Serdal Adalı yönetimi hakkında ibra kararı! Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim oy çokluğu ile ibra edildi.
CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 11. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 11. hafta mücadelesi Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Derbiye dair tüm ayrıntılar ise anbean Cumhuriyet.com.tr'de...