Futbol maçında skandal! Soyunma odasına mermi bıraktılar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Şanlıurfaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti.

Karşılaşma öncesi sabah saatlerinde 11 Nisan Stadyumu’nda yapılan denetimde konuk ekibin soyunma odasında yer alan sandalyenin üzerine bırakılmış bir mermiye rastlandı. Merminin görülmesinden sonra Beyoğlu Yeni Çarşı yönetimi, konuyu müsabakanın temsilcisine ve emniyet güçlerine bildirdi. İstanbul kulübünün idari menajeri Alperen Karakaya’nın tanık sıfatıyla ifadesi alındı.

"DAHA ÖNCEKİ MAÇTA ATILAN BİR MERMİ"

11 Nisan Stadyumu Müdürü’nün, emniyete verdiği beyanda, “Daha önceki maçta atılan bir mermi. Oraya koydum, arkadaşlar temizlememişler” ifadesini kullanması skandalın boyutunu gözler önüne sererken, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü yaşananlarla ilgili, “Türk futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda bu şekilde görüntülere maruz kalmak ve işin sonucunda bu olayın vicdani kararını siz değerli kamuoyuna bırakıyoruz” açıklamasını yaptı.

İstanbul ekibi 3-2 kaybettiği maçın hakemi Abdulbaki Ayyıldız’ın kararlarına da isyan etti.

Ayyıldız’ın, kaleci Burak’ın kontrolündeki topta rakibinin faul yapmasına karşın ev sahibi ekibe penaltı vermesine Yeni Çarşı büyük tepki gösterdi. Hakem Ayyıldız ayrıca ceza sahasında Şanlıurfasporlu oyuncunun topa elle müdahalesinde net penaltıyı vermemesine uzun süre itirazda bulundu.