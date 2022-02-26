Futbolcu Abdullah Doğan Ukrayna'da mahsur kaldı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:40

Almanya 3. Lig ekiplerinden Werder Bremen 2'de forma giyen Türk asıllı Almanya vatandaşı futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transfer olmak için gittiği Kharkiv kentinde Rusya'nın askeri operasyonu nedeniyle mahsur kaldı.

Dışarıdan silah sesleri geldiği için metroda uyuduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, Bild gazetesine verdiği demeçte, "Ne olacağını bilseydim buraya asla gelmezdim. Şok oldum. Havaalanında tanklar ve helikopterler gördüm. Metroda uyuyorum çünkü dışarıda silah sesleri geliyor. Apartmanlardan daha güvenli görünüyor. Nişanlımı ve kardeşlerimi bir daha göremeyeceğimden korkuyorum. Hayatım için çok endişeliyim. Lütfen beni buradan kurtarın" ifadelerini kullandı.

“LÜTFEN BENİ BURADAN ÇIKARIN”

En son dün akşam saat 19.10 sıralarında "Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında. Kaçmak zorundayım" diyen Doğan'ın karayoluyla çıkıp çıkmadığı bilinmiyor.

Kendisi bir yandan, ailesi diğer yandan Alman Elçiliği'nden yardım istiyor ama her yer kapalı olduğu için kimseye ulaşılamıyor.