Futbolcu Kurt Zouma'nın kedileri elinden alındı
Kedisini tekmelediği videosu ortaya çıkan ve hakkında soruşturma başlatılan West Ham United'ın Fransız futbolcusu Kurt Zouma'nın kedileri elinden alınarak sahiplenildi.
Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.
İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.
Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.
Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.
NE OLMUŞTU
İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, saha dışı bir olayla gündem oldu.
Fransa Milli Takımı’nın oyuncusu, FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra evinde bir kediye işkence ederken görüntülendi. Evdeki kediyi kovalarken kahkaha atan Zouma, yakaladığı kediyi acımasızca tekmeledi. Görüntüleri Zouma’nın kardeşi Yoan’ın çektiği öğrenilirken, videoda Zouma’nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlattığı görülüyor.
Ayrıca, videoyu çeken kişi de gülerken, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladı. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde, 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.
ÖZÜR DİLEDİ
West Ham, kulübün ‘konuyla kendi içinde ilgileneceğini’ belirten bir açıklama yaparken, Zouma da çok üzgün olduğunu söyledi. Zouma yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazeretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.”
İlgili Haberler
- Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk bıçaklandı
- Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Kulüpten cevap geldi
- Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Kafe ve barlarda mumlu protesto
- Otelde korku dolu anlar: Dehşeti yaşadılar
- Türk mühendis Putin’e özel gramofon tasarladı
- Kedisine şiddet uygulamış, infial yaramıştı
- Narlıdere Metrosu Cumhuriyet'in yüzüncü yılına yetişecek
- Konut satışları çakıldı
- TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama
- 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi, işine son verildi
- Twitter'da videolara yeni özellik geliyor
- Beşiktaş'ın yeni filmi geliyor: Aşkın Saati 19:03