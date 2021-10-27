Futbolcu Lucas Hernandez'in İspanya'daki hapis cezası askıya alındı
Kadına şiddet suçundan hakkında 6 ay hapis kararı verilen Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez'in cezasının yürürlüğe girmesi askıya alındı.
İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, kadına şiddet suçundan hakkında 6 ay hapis kararı verilen Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez'in cezasının yürürlüğe girmesini askıya aldı.
Hernandez'in itirazını, "ailevi ve sosyal nedenlerden dolayı" kabul ettiğini açıklayan mahkeme, futbolcuya 96 bin avro para cezası vererek, hapis cezasının yürürlüğe girmemesi için 4 yıl boyunca suç işlememe şartı koydu. Fransız futbolcunun 4 yıl içinde bir suça karışması halinde, 6 aylık hapis cezasının yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, 3 Şubat 2017'de, o dönem eşi olan Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi sonrasında "toplum içinde aile içi şiddet" suçlamasıyla Madrid'deki bir mahkeme tarafından ceza alan Hernandez, 18 Ekim'de mahkemeye gelerek ifade vermiş ve cezasının askıya alınmasını talep etmişti.
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