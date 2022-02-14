Futboldan men edilen Serie A'nın eski golcüsü Francesco Flachi, 46 yaşında geri döndü
Futboldan 12 yıl men edilen Francesco Flachi cezasının bitişiyle 46 yaşında futbola geri döndü. Flachi, Serie A'da 134 maça çıkmış, 42 gol kaydetmişti.
Serie A'nın eski golcülerinden Francesco Flachi, 12 yıllık aranın ardından futbola geri dönüyor.
Kariyeri boyunca Serie A'da 134 maça çıkan Flachi, 42 gole imza atmış ve 2010'da aldığı cezanın ardından futboldan uzaklaşmıştı. İtalyan golcü uyuşturucu madde kullanımından dolayı, men edilmişti.
46 yaşındaki Flachi cezasının bitiminin ardından yeniden yeşil sahalara döndü.
Serie A'nın eski golcülerinden Francesco Flachi, 12 yıllık aranın ardından futbola geri dönüyor. Kariyeri boyunca Serie A'da 134 maça çıkan Flachi, 42 gole imza atmış ve 2010'da aldığı cezanın ardından futboldan uzaklaşmıştı. İtalyan golcü uyuşturucu madde kullanımından men edilmişti.
46 yaşındaki Flachi cezasının bitiminin ardından yeniden yeşil sahalara döndü. İtalyan golcü bu hamleyi futbolu kendi kararı ve kurallarıyla bırakmak için yaptı.
SERIE A'DA 100'DEN FAZLA MAÇ
Kariyerinin en iyi dönemlerini Sampdoria'da geçiren Flachi, kulüpte geçirdiği 8 yılın ardından 2007'de men cezası aldı ve takımdan ayrıldı.
2009'da futbola geri dönen oyuncu Empoli'ye imza attı. Devamında Brescia'ya transfer oldu ve Serie B'de top koştururken 2010'da ikinci kez futboldan men cezası aldı.
Serie A'da 100'den fazla maça çıkan Flachi kariyeri boyunca toplam 135 gol kaydederken bu gollerin 42'sini Serie A'da, 24'ünü ise İtalya Kupası'nda attı.
Francesco Flachi, Signa 1914 formasıyla futbola veda edip antrenörlük kariyerine başlamayı hedefliyor.
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