Gabriel Paulista'dan taraftara mesaj: 'Bunun sözünü veriyorum'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:29

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:29

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Gabriel Paulista, Slovenya kampında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'a transferinden dolayı memnun olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul güzel bir şehir, doğduğum şehir Sao Paulo'ya benziyor. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Büyük başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Paulista, Beşiktaş'ta başarılı olmak istediğini belirterek, "Zago'nun kariyerini biliyorum. Burada çok iyi işler yaptığını biliyorum. Kendi hikayemi yazmak ve başarılı olmak istiyorum. Adım adım çok çalışıp Beşiktaş'a yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Lider bir oyuncu oldunu ifade eden Paulista, "Kariyerim boyunce her zaman çalışan ve büyük bir takım oyuncusu oldum. Hep iyi yerlerde oynadım. Bireysel olarak bir oyuncunun kendini anlatması zor. Genç oyunculara tecrübelerimi aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bunu da burada göstermek istiyorum. Liderliği göstermek istiyorum, kariyerim boyunca bunu yaptım" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN OYNAR"

Başarı baskısının normal olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Her zaman büyük takımlarda başarı baskısı vardır. Bu da son derece normal. Yeni gelen oyunculara biraz baskı olabilirim ve bunun farkındayım. Beşiktaş başarı ve şampiyonluk için mücadele etmesi gereken bir takım. Özellikle kazanma ruhunu sahada yansıtmak istiyorum. Beşiktaş her zaman kazanmak için oynar. Beklentilere, elimden geldiği kadar çalışarak karşılık vereceğim" dedi.

Paulista sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bir hikaye yazmak istiyorum. Takımlar sezon boyunca iyi ve kötü oynayabilir. Kendim için şunu söyleyebilirim, sahada asla isteğini kaybeden bir oyuncu görmeyecekler. Oynadığım her kulüpte bunu gösterdim. Başarı için her zaman savaşacağımı söyleyebilirim."

"GÖRÜŞMELER OLMUŞTU"

Daha önce transfer için Beşiktaş'la görüştüğünü dile getiren Paulista şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde görüşmeler olmuştu ama olumlu sonuçlanmamıştı Beşiktaş'la. Simeone'yle çalışmak benim için iyi bir tecrübeydi. Kariyerimde iyi teknik direktörlerle çalıştım. Giovanni hocamızla da iyi bir uyum yakalayacağımıza, başarılar elde edeceğimize ve iyi bir bağ kuracağımıza inanıyorum."

Gabriel Paulista sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğim günden beri iyi bir dayanışma gördüm. Takım gerçekten iyi. 1-2 oyuncuyla maçları çözmeyeceğiz. Tüm takım olarak bunu başaracağız. Herkes birbirine yardım ediyor. Beşiktaş'a yardım etmek için çalışacağız. Gelişen ve iyiye giden bir takım var. Ben geldim, Rafa geldi ve yeni gelecek isimler var. Sahada bitmeyen bir istek görecekler, bunun sözünü veriyorum. Başarılar kazanmak için savaşma ruhunu her zaman sahada göstereceğiz."