İlkay Gündoğan'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mesajı!

29.01.2026 01:40:00
Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Manchester City maçının ardından konuştu.

İlkay Gündoğan, "Öncelikle ilk 24'e kaldığımız için mutluyuz. Play-off turu bizi bekliyor. İki çok iyi takım bizi bekliyor. Güzel olacağını, heyecanlı olacağını düşünüyorum" dedi.

"PLAY-OFF'TA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Deneyimli yıldız, "İki tane çok basit gol yedik. O kadar çok fazla pozisyona bırakmadık City'yi ama ilk yarıda topa hakimlerdi. Presimiz çok iyi değildi. Biraz daha inançlı prese gittiğimizde top kayıpları vardı. Onları daha iyi değerlendirmeliydik. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüz. Ama play-off'ta daha iyi olacağız ve inşallah play-off'u geçeceğiz" diye konuştu.

