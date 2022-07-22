Galatasaray, 10 numara için rotasını Brezilyalı oyuncu Evander'e çevirdi

22 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray, hücuma dönük orta saha transferinde temaslarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Danimarka kulübü Midtjylland’ın 10 numarası Evander için ısrarcı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Brezilyalı oyuncunun transferi konusunda Midtjylland’la görüşmek üzere Danimarka’ya gidiyor. Midtjylland, ilk görüşmede Galatasaray’dan 10 milyon Avro seviyesinde bonservis talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan Sarı-Kırmızılılar alternatif isimlere yöneldi. Ancak Schalke’den Harit için hem kulübünün yüksek bonservis hem de oyuncunun fazla ücret istemesi nedeniyle ibre tekrar Evander’e döndü. Galatasaray’ın Midtjylland yönetimine, 1.5 milyon Avro kiralama, 5 milyon Avro satın alma opsiyonlu bir teklif yapacağı öğrenildi. Evander’e ise yıllık 1.5 milyon Avro önerilecek.

DUBOIS İMZALADI

G.Saray’ın yeni sağ beki Leo Dubois dün sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar, Lyon’a 2.5 milyon Avro bonservis artı bonus ödeyecek. 27 yaşındaki futbolcu, yıllık 1.8 milyon Avro garanti para alacak.

CENK ÖNERİLDİ

Fransız ekibi Lyon’un genç stoperi Cenk Özkaçar’ın menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildiği öğrenildi. Ancak Lyon’un 21 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı, bonservisiyle verebileceği kaydedildi. Fransız kulübünün, Cenk’ten bonservis beklentisinin 3 milyon Avro seviyesinde olduğu bildirildi.