Galatasaray, 5 yeni transfer için yoğun mesai sürüyor

08 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, orta sahaya ilk transferini Porto’dan Sergio Oliveira’yı alarak yaptı. Galatasaray, 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Porto’ya 3 milyon Avro bonservis ödeyecek. Sarı-Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak Portekizli futbolcunun sezon başına 2 milyon 500 bin Avro alacağı öğrenildi. Oliveira bugün İstanbul’a gelecek.

CARVALHO PAZARLIĞI

G.Saray, Real Betis’in ön liberosu William Carvalho için ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübünün, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki oyuncusuna karşılık istediği 8 milyon Avro bonservisi yüksek buldu. Cim-Bom, pazarlıkları devam ettirecek. G.Saray’ın Portekizli futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaştığı öğrenildi.

UMUT HAMLESİ

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık oynayıp Süper Lig gol kralı olan Umut Bozok’u istiyor. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 25 yaşındaki oyuncuya karşılık 3 milyon Avro bonservis isteyen Lorient kulübüyle rakamı aşağı çekmek adına pazarlıkta. Sarı-Kırmızılılar, Umut ile 3+1 yıllık sözleşmede el sıkıştı.

SEFEROVIC ATAĞI

Cim-Bom, Benfica’nın 30 yaşındaki golcüsü Haris Seferovic’e talip oldu. Oyuncunun sakatlık geçmişinde probleme rastlanmayınca Sarı-Kırmızılılar, İsviçreli forveti kiralamak için Benfica’ya teklif yaptı. G.Saray, Portekiz kulübünden gelecek yanıtı bekliyor.

PEDRO VE KAAN BEKLEYİŞİ

G.Saray, 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme için anlaştı, İtalyan kulübü Cagliari ile bonservis pazarlığını da belli aşamaya getirdi. Sassuolo ise Kaan Ayhan için Sarı-Kırmızılılardan 5 milyon Avro bonservis istiyor, bunu düşürmek adına görüşmeler sürüyor.

MARCAO AYRILIYOR

Sevilla, Marcao’nun transferi adına G.Saray’a yaptığı teklifi 12 milyon Avro bonservis ve 3 milyon Avro bonuslar olmak üzere toplam 15 milyon Avro’ya çıkardı. Kulüpler arasında büyük oranda anlaşma sağlandı, ödeme takvimi ve bazı prosedürler görüşülüyor. Brezilyalı stoper, takımdan ayrılacağı için G.Saray’ın Avusturya kampı kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİNCİ YILDIZ TEPKİSİ

F.Bahçe’nin 1959 öncesini dahil edip 28 şampiyonluğu bulunduğunu belirtip armasında 5 yıldız kullanmasına, G.Saray, TFF’ye yolladığı resmi yazıyla tepki gösterdi. Başkan Dursun Özbek, F.Bahçe’nin duyurusu için gayrimeşru ifadesini kullanıp, “Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez. TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz” dedi.