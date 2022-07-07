Jorge Jesus'un özellikle istediği William Carvalho, Galatasaray yolunda

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:19

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, ön libero transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Sporx'in haberine göre, uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve Jorge Jesus'un özellikle istediği William Carvalho için devreye giren Galatasaray, transferi bitirmeye çok yakın.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

SIRA REAL BETIS'TE

Galatasaray, oyuncunun bonservis sorununu da çözmek üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün bugün İspanya'ya giderek Real Betis yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.

İspanyol kulübü, Carvalho için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etse de Ergün'ün bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışacağı bildirildi.



