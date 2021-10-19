Mustafa Muhammed'in Bordeaux’ya transferi olmadı, Galatasaray’ı sırtladı

19 Ekim 2021 Salı, 07:00

Galatasaray’da transfer döneminin son günü Fransa’ya gidip Bordeaux’ya imza atamadan geri dönen Mustafa Muhammed, golleriyle kendini buldu. Sezona iyi başlayamayan ve uzun süre fileleri havalandıramayıp ilk 11’deki yerini de kaptıran Mısırlı forvet, Ç.Rize deplasmanında kavuştuğu formasıyla başladığı gol serisini Konyaspor karşısında da sürdürdü. İki haftada üç gol atan Muhammed, form grafiğini artırırken hem teknik direktör Fatih Terim’in hem de taraftarların istediği seviyeye geliyor.

TERİM’İ MEMNUN ETTİ

Muhammed, formasından uzak kaldığı dönemde Terim’le özel bir görüşme yapıp kendisini toparladı. Uzun süre gol atamamak genç forveti daha da hırslandırdı. Taraftarların beklentisinin farkında olan ve kendini ispatlamak isteyen Mustafa, Florya’da yardımcı antrenörlerin de desteğiyle daha çok çalıştı. Teknik heyet, takımın birbirine olan uyumu arttıkça Muhammed’in performansının yükseleceğini düşünüyor. Ayrıca 23 yaşındaki santrforun Konyaspor mücadelesinde 4-4-2 dizilişine adaptasyonu ve Halil Dervişoğlu ile uyumu dikkat çekti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar Mısır kulübü Zamalek’e 4 milyon Dolar ödemesi halinde Mustafa Muhammed’in bonservisini alma hakkına sahip. Genç forvetle bazı Avrupa kulüpleri yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar, Mustafa’nın bonservisini alıp gelecekte yüksek bedellere satmanın planlarını yapıyor. Bu hamlenin devre arasında yapılması ve sezon sonuna bırakılmaması hedefleniyor.