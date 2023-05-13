Galatasaray ailesi bir araya geldi

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 22:28
Galatasaray ailesi bir araya geldi
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Galatasaray aile günü etkinliği gerçekleştirdi.

Lucas Torreira & Erden Timur & Juan Mata

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı; teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve aileleri, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Berkan Kutlu

Kurulan oyun alanlarında çocuklarla eğlenen futbolcular, keyifli bir gün yaşadı.

Mauro Icardi


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