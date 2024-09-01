Galatasaray, altıncı maçında da gol yedi!

Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.

AA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:37
Galatasaray, altıncı maçında da gol yedi!
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Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.


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