Galatasaray, altıncı maçında da gol yedi!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 01.09.2024 - 09:37

Galatasaray, bu sezon çıktığı 6. resmi maçta da gol yedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı 3 mücadele ise birer gol yedi.