Galatasaray - Ankaragücü maçında eski dostlar rakip olacak

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:02

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı.

Emre Kılınç

ANKARAGÜCÜ'NDEKİ ESKİ GALATASARAYLILAR

Fanatik'İn haberine göre Taylan ile Emre, ilk kez sarı-kırmızılılar'a karşı rakip olacak.

Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.