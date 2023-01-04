Galatasaray - Ankaragücü maçında eski dostlar rakip olacak
Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Ankaragücü'ne transfer olan futbolcular Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç eski takımlarına karşı oynayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı.
Emre Kılınç
ANKARAGÜCÜ'NDEKİ ESKİ GALATASARAYLILAR
Fanatik'İn haberine göre Taylan ile Emre, ilk kez sarı-kırmızılılar'a karşı rakip olacak.
Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.
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