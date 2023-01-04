Galatasaray'ın Ankaragücü karşısındaki forveti belli oldu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:48

Takımla çalışmalara başlayan, ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'ten bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek.

Bafetimbi Gomis (solda)

TAKIMIN EN SKORER İSMİ

Fanatik'in haberine göre, Sivasspor deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında tıpkı İstanbulpor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor.

6 golle takımın en skorer ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle Barış Alper Yılmaz.