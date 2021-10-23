Galatasaray, ‘Avrupa Fatihi’ günlerine dönüşün sinyalini verdi

23 Ekim 2021 Cumartesi, 07:00

UEFA Ligi E Grubu’nda oynadığı üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik alıp yedi puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvardaki performansıyla geçmişteki “Avrupa Fatihi” dönemlerine dönüşünün sinyallerini verdi. Sezon başında yapılan değişim hamlesiyle kadrosunu gençleştiren ve yeni bir oyun anlayışını benimseyen Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında aldığı sonuçlarla geleceğe umutla bakıyor. Avrupa’da namağlup yoluna devam eden G.Saray’da taraftarlar ve camia da özledikleri eski başarılı günlere dönmenin heyecanı içinde.

‘VAZGEÇMEK YOK’

Teknik heyet, çoğunluğu gençlerden kurulu mevcut kadronun, Avrupa’da edindiği bu tecrübeyle, ilerleyen dönemde atılacak dev adımların ve önemli başarıların ayak seslerini hissettirdiği düşüncesinde. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ve Terim, hem gençleşen hem de yarışmacı kimliğinden taviz vermeyen anlayışlarından vazgeçmeyecek.



KALEYE DUVAR ÖRDÜ



Cim-Bom Avrupa’da kalesinde çok az pozisyon veren bir görüntü çizdi. Bu durum istatistiklere yansıdı. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile adeta Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir grupta mücadele eden Sarı-Kırmızılılar, oynadığı üç maçta kalesini gole kapattı. Cim-Bom böylece Avrupa kupaları tarihinde ön eleme turları hariç ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol yemedi. Avrupa’da G.Saray’la bu performansa imza atan sadece bir takım var: İngiliz ekibi West Ham United.



ASLAN’IN ZAFER ŞİFRELERİ

- Rakip analizleri eksiksiz yapıldı.

- Marcao’nun dönüşü savunmayı toparladı, Brezilyalı stoper geriden oyun kurma sıkıntısını çözdü.

- Fatih Terim, Avrupa kulvarında oyun formatı, kadro tercihleri, maç içindeki değişiklikleriyle formda bir görüntü çizdi.

- Süper Lig’de öne geçilip puan kaybedilen maçlar, genç kadro için önemli bir tecrübe oldu.

- Avrupa’da başarı genlerinde olan G.Saray’da, genç oyuncular bu bilinçle maçlara ekstra motivasyon sağladı.

- Teknik heyet ile takım arasındaki iletişim, futbolcuların birbirine uyumu arttı.

KEREM’İN YILDIZI PARLIYOR

Yedi maçtır Avrupa kupalarında kaybetmeyen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu performansıyla öne çıkıyor. Genç futbolcu bu sezon Avrupa kulvarında üç gol attı, üç asist yaptı. Kerem, St.Johnstone’la oynanan maçta bir, Randers mücadelesinde bir, L.Moskova karşısında bir kez fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki oyuncu, St.Johnstone’la yapılan iki maçta üç asist yaptı.

