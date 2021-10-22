Rus basınında Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı geniş yer buldu

22 Ekim 2021 Cuma, 10:36

Temsilcimiz Galatasaray, dün UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına gitti. Galatasaray, karşılaşmadan 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle galip ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Dün akşam isabetli şut atamadan Galatasaray'a mağlup olan Lokomotiv Moskova, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Rus medyasından takıma eleştiriler gelirken, Fatih Terim ve öğrencilerinden övgüyle bahsedildi.

Rus medyası Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

Russianrt, Terim'in oyuncu değişikliklerine dikkat çekerek, "Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü." dedi.

Kommersant ise, "Kerem Aktürkoğlu, oyuna girdikten sonra Moskova defansının hatalarını kolladı. Morutan'ın asistinde ofsayt çizgisini hesapladı, Rybus'tan sıyrıldı ve Guilherme'yi avladı." ifadelerini kullandı.