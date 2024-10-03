Galatasaray, Avrupa'da 23 yıl sonra bir ilki yaşadı!
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda RFS ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmadaki 2 farklı üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, 23 yıl ilk kez deplasmanda iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola'ya (RFS) konuk oldu.
Karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1 puanla ayrıldı.
2001'DEN SONRA BİR İLK
Galatasaray, bu sonuçla 2001 yılından sonra bir ilki yaşadı. Opta verilerine göre sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarının grup/lig ve sonraki aşamalarında Aralık 2001'den (2-2 vs Barcelona: Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez deplasmanda iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.
Etiketler: #galatasaray #RFS #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan flaş açıklama!
- Galatasaray, Avrupa'da 23 yıl sonra bir ilki yaşadı!
- Dries Mertens: 2-0'dan vermememiz gerekiyordu
- Yunus Akgün: 'Kimse merak etmesin'
- Galatasaray, skoru koruyamıyor!
- Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u galibiyetle başladı!
- Beşiktaş'ta flaş sakatlık!
- Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
- Galatasaray'dan Yunus Akgün için Messi benzetmesi!
- Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!