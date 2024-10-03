Galatasaray, Avrupa'da 23 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:52

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:52

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola'ya (RFS) konuk oldu.

Karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1 puanla ayrıldı.

2001'DEN SONRA BİR İLK

Galatasaray, bu sonuçla 2001 yılından sonra bir ilki yaşadı. Opta verilerine göre sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarının grup/lig ve sonraki aşamalarında Aralık 2001'den (2-2 vs Barcelona: Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez deplasmanda iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.