Galatasaray Barcelona ile kaç kez karşılaştı? İşte maç sonuçları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona ile oynadığı karşılaşmalarla Avrupa futbolunda dikkat çeken eşleşmelerden birine imza attı. İki takımın geçmiş maçları, alınan sonuçlar ve gol istatistikleri yeniden gündeme geldi.

GALATASARAY BARCELONA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa kupalarında toplam 10 maçta karşılaştı. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 24 Kasım 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

1993-1994 ve 1994-1995 sezonlarında karşı karşıya gelen iki takım, sonraki yıllarda da Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında eşleşti. 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında oynanan maçların ardından Galatasaray ile Barcelona, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yeniden eşleşti.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar, Mart 2022'de oynandı. İlk maçta Barcelona ile Galatasaray 0-0 berabere kalırken İstanbul'daki rövanşı Barcelona 2-1 kazandı. Böylece iki ekip arasındaki Avrupa kupası karşılaşmalarının sayısı 10'a ulaştı.

GALATASARAY HİÇ BARCELONA'YI YENDİ Mİ?

Galatasaray, Barcelona'yı Avrupa kupalarında bir kez mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 23 Kasım 1994'te UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan karşılaşmada Barcelona'yı 2-1 yendi.

İstanbul'da oynanan mücadelede Barcelona, Romário'nun 16. dakikada attığı golle öne geçti. Galatasaray, 72. dakikada Hakan Şükür'ün penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Arif Erdem'in 88. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşısındaki tek galibiyetini elde etti.