Galatasaray - Başakşehir maçı biletleri rekor sürede bitti
Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar maç biletlerini 1 dakikada bitirdi.
Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmama konusunda kararlı.
1 DAKİKADA BİTTİ
Sporx'in haberien göre, hafta içinde Florya'ya giderek antrenmanda büyük bir coşku yaratan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kez de Başakşehir maçının biletlerini satışa çıktıktan 1 dakika sonra tüketti.
Galatasaray yönetimi de stada gelemeyecek olan kombine sahiplerine çağrı yaparak, biletlerini 1 maçlığına devretmelerini ve tribünlerin tamamen dolmasını istedi.
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