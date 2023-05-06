Galatasaray - Başakşehir maçı biletleri rekor sürede bitti

Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:28

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:28

Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmama konusunda kararlı.

1 DAKİKADA BİTTİ

Sporx'in haberien göre, hafta içinde Florya'ya giderek antrenmanda büyük bir coşku yaratan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kez de Başakşehir maçının biletlerini satışa çıktıktan 1 dakika sonra tüketti.

Galatasaray yönetimi de stada gelemeyecek olan kombine sahiplerine çağrı yaparak, biletlerini 1 maçlığına devretmelerini ve tribünlerin tamamen dolmasını istedi.