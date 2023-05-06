Galatasaray - Başakşehir maçı biletleri rekor sürede bitti

Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar maç biletlerini 1 dakikada bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:28
Galatasaray - Başakşehir maçı biletleri rekor sürede bitti
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Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmama konusunda kararlı.

1 DAKİKADA BİTTİ

Sporx'in haberien göre, hafta içinde Florya'ya giderek antrenmanda büyük bir coşku yaratan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kez de Başakşehir maçının biletlerini satışa çıktıktan 1 dakika sonra tüketti.

Galatasaray yönetimi de stada gelemeyecek olan kombine sahiplerine çağrı yaparak, biletlerini 1 maçlığına devretmelerini ve tribünlerin tamamen dolmasını istedi. 


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