Galatasaray'a transferde 7 rakip!

Adı transferde Galatasaray ile anılan Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen ile 7 kulübün daha ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:14
Galatasaray'a transferde 7 rakip!
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Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa oynarken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Toulouse forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Branco van den Boomen'i transfer etmek istiyor.

Branco van den Boomen

7 KULÜP DAHA DEVREDE

Haberde, Galatasaray'ın bu transferde 7 Avrupa kulübüyle yarışa gireceği belirtildi.

Sarı-kırmızıların, Boomen transferindeki rakiplerinin PSV, Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg olduğu aktarıldı.

AYRILMA KARARI ALDI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncunun, Fransız ekibinden ayrılma kararı aldığı aktarıldı. 27 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.

Toulouse ile 117 maça çıkan Boomen, 23 gol ve 45 asist yapma başarısı gösterdi. 


Branco van den Boomen galatasaray toulouse transfer

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