Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu da imzayı atıyor

Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:07

Güncelleme: 06.05.2023 - 10:21

Galatasaray yönetimi, yerli oyuncuların sözleşme iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın ardından Kerem Aktürkoğlu’nun da kontratını uzatıyor. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, kısa süre içinde Galataaray yönetimiyle masaya oturacak. Kerem’in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonunda bitiyor. Milli futbolcunun kontrat süresi uzayacak, yıllık ücreti ise 9.5 milyon TL’den 20 milyon TL seviyesine çıkacak.

Sacha Boey

BOEY İÇİN İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU

Öte yandan Premier Lig ekibi Crystal Palace, Sacha Boey’i takibini sürdürüyor. İngiliz kulübü, genç sağ beki transfer etmek için sezon sonu sarı-kırmızılıların kapısını çalacak. Galatasaray’ın 15 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.