Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Galatasaray 11 Haziran Cumartesi günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Peki Galatasaray'da daha önce başkanlık görevini yürüten Dursun Özbek kimdir?

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Dursun Özbek 25 Mart 1949'da Şebinkarahisar'da dünyaya geldi. Dursun Özbek 1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet göstermiştir. 1988 yılında turizm sektörüne giriş yapan Özbek'in otel zincirleri vardır. Dursun Özbek evli ve 2 çocuk babasıdır. Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanıdır. Dursun Özbek 2011 yılında o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetim kurulu listesinden çıkarıldı.

2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda seçimi rakibi Mustafa Cengiz kazandı.

Tekrar aday olan Dursun Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda 1361 oy alıp seçimi ikinci tamamlamıştır.