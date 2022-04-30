Galatasaray’da kriz sürüyor: Seçim iptal edildi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:00

Galatasaray’da bugün yapılması gereken seçim, kulüp üyesi Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine İstinaf Mahkemesi’nin koyduğu tedbir kararı nedeniyle iptal edildi. Mahkeme, seçim iptali kararının gerekçesinde, genel kurul bugün yapılırsa, idari açıdan ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetiminin, seçilme hakkına engel olan kulüp tüzüğünün 59.2 maddesinin icrasının tedbiren durdurulduğuna; bu sebeple, Elmas ile yöneticilerin seçime katılamayıp haklarının kısıtlanacağına vurgu yaptı. G.Saray Kulübü’nün seçime konan tedbirin kalkması için yaptığı başvuruyu mahkeme reddetti. Karar gereği, Burak Elmas ve yönetimi, yapılacak ilk seçimde aday olma hakkına sahip

İKİ ADAY TEPKİLİ

Mahkeme kararı sonrası Elmas, Divan Başkanı Aykutalp Derkan, mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Nef Stadı’nda olağanüstü toplandı. Öztürk ve Hamamcıoğlu, “Seçim 21-28 Mayıs’ta olacaksa olsun, süreç uzamasın” dedi. Elmas, olağanüstü seçim için istifa etmeyeceğini söyledi. Öztürk, “Eğer 3. bir aday çıkarsa o zaman o gölge onun üstünde kalır” dedi. Hamamcıoğlu, “Bundan önceki seçimde de olduğu gibi 3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor” diye konuştu.

SEÇİM KARARI ALMADI, ‘SEÇİM İÇİN İMZA VERİRİM’ DEDİ

Burak Elmas, olağanüstü seçiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili karar almadıklarını, konuyu istişare edeceklerini kaydedip, “Seçimle ilgili tarihi önümüzdeki hafta tekrar konuşacağız” dedi. Elmas, kulüp üyelerinin bugün Galatasaray Lisesi’nde seçim kararı alınması için imza toplayacağı hatırlatılınca, “Destekliyorum, ben de gidip imza vereceğim” dedi. Burak Elmas, “Aday olacak mısınız?” sorusuna “G.Saray’ı el birliğiyle bu konumdan çıkarmamız lazım. Şu anda benim adaylığımın konuşulacağı zaman değil” yanıtını verdi.

İMZALAR TOPLANIYOR

G.Saray üyeleri, tüzüğün 28.3 maddesi gereği olağanüstü seçim kararı için ıslak imza toplamaya başladı. G.Saray’ın kaydı açık üye sayısı 9 bin 800 civarında. Noter onayı olmaksızın 1.900 ıslak imza toplanırsa G.Saray seçime gidebiliyor. Galatasaray Divan Kurulu bugün saat 11.00’de Galatasaray Lisesi’nde seçim süreciyle ilgili olağanüstü toplanacak.