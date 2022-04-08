Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu
Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.
Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etti.
METİN ÖZTÜRK'ÜN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE HANGİ İSİMLER VAR?
Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı:
Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu
Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:
2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova
Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya
Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil
Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe
Muhasip üye: Fabrizio Casaretto
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