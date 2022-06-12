Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Galatasaray'a barışı getireceğiz'

12 Haziran 2022 Pazar, 09:16

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Dursun Özbek, seçim sonrası açıklama yaptı.

Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren büyün üyelere teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu yola benimle birlikte çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

"Gerçekten çok güzel bir yarış oldu. Eşref kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" açıklamasını yapan Özbek, "Değerli kardeşlerim yarın bambaşka bir gün. Yarın hep birlikte olmanın zamanı geldi artık. Bu seçimde kazanan-kaybeden yok. Yarından itibaren yine hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray, ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" diye konuştu.

Seçimin ardından kutlama için cemiyete geçen Dursun Özbek, burada ise "Çok mutluyum. Galatasaray için çok sevinçliyim. Yapmak istediğim projelerim ve getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra onlar için çalışacağım" dedi.