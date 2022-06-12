Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Galatasaray'a barışı getireceğiz'
Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bu seçimde kazanan-kaybeden yok. Yarından itibaren yine hep beraberiz, kol kolayız" dedi.
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Dursun Özbek, seçim sonrası açıklama yaptı.
Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren büyün üyelere teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu yola benimle birlikte çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ONLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIM"
"Gerçekten çok güzel bir yarış oldu. Eşref kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" açıklamasını yapan Özbek, "Değerli kardeşlerim yarın bambaşka bir gün. Yarın hep birlikte olmanın zamanı geldi artık. Bu seçimde kazanan-kaybeden yok. Yarından itibaren yine hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı hepimizin gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray, ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" diye konuştu.
Seçimin ardından kutlama için cemiyete geçen Dursun Özbek, burada ise "Çok mutluyum. Galatasaray için çok sevinçliyim. Yapmak istediğim projelerim ve getirmek istediğim barış var. Sevgi iklimini getirmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra onlar için çalışacağım" dedi.
Video Haberler
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Onuncu Yıl Marşlı mezuniyetten rahatsız oldular!
- Danıştay'dan emsal nitelikte 'emlakçılık' kararı
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki