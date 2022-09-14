Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Herkes transferlerimize kulp takmaya çalışıyor'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:04

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu’nun eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesi'ndeki İnan Kıraç Salonu'nda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın idaresinde düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 80 divan kurulu üyesi katıldı.

Toplantıda konuşan Özbek, yaklaşık 3 ay önce geldiği görevde icraatlarından bahsetti.

Galatasaray'da barış ortamı, mali bağımsızlık ve sportif başarı sözü verdiklerini aktaran Özbek, "Seçim sürecinden sonra yaklaşık 3 aylık zaman geçti. Seçimden önce genel kurul üyelerimize bazı vaatlerde bulunduk, yapacağımız işleri anlatmaya çalıştık. Birçok konu vardı ama söylemlerimiz içinde 3 konu en önemlileriydi. Birincisi Galatasaray'da sevgi ikliminin oluşturulması. Galatasaraylıların artık birbiriyle barışması gerektiğini söyledik. Barış ve sevgi ikliminin artık Galatasaray'a hakim olmasının gerektiğini belirttik. Çok seviniyorum, çok mutluyum. Bu iklimi oluşturduğumuzu görüyorum" diye konuştu.

Mali bağımsızlığın önemine değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Mali bağımsızlık, Galatasaray'ın olmazsa olmazıydı. Özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkılması gerektiğini söyledik. O konuda çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye'ye olimpik sporların gelmesinde öncü olduğunu vurgulayarak, "Olimpik sporların çıkış yeri içinde bulunduğumuz mektep. Futbolla ilgili en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En başarılı olma yolunda çalışmalarımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"Artık barış, sevgi ikliminin Galatasaray'a hakim olmasının zamanı geldi" diyen Özbek, "Birbirimizi sevmenin zamanı geldi. Bu iklim oluştukça, birbirimizi sevdikçe her konuda başarı da gelmekte. Bundan vazgeçmeyelim. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde görüş belirtti.

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkılmasıyla ilgili projeler, Mecidiyeköy'deki binanın geleceği, Kemerburgaz ve Florya projeleri ile ilgili sunum yaptı.

Dursun Özbek, kulübün devamlılığının sağlanması için yönetim kurulunun projelerle ilgili desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

FUTBOLDA HEDEFLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmanın önemine değinen Özbek, "Futbolda özellikle geçen seneyi unutturmak amacıyla bu sezon daha fazla başarıya odaklandık" dedi.

Yaptıkları transferlerin dünya çapında ses getirdiğini aktaran Özbek, "Avrupa basınında Galatasaray'ın yaptığı transferler konuşuluyor" diye konuştu.

Dursun Özbek, transferlerin ardından çok para harcandığı şeklinde algının oluştuğunu belirterek, "Transferlerimiz oluşunca, 'Bu kadar transfer yapılıyorsa demek ki paranın hesabı kayboldu. Kim bilir ne kadar para harcandı' gibi söylemler oldu. İnsanlar haklı. Geçmişte yapılan transferlerden edinilen algı bu döneme de yansıyor. Ancak durum öyle değil" ifadelerini kullandı.

Özbek, gelen oyunculara verilen bonservis bedelleriyle elde ettikleri gelirlerin farkına bakıldığında kasalarından yaklaşık 5 milyon avro çıktığını söyledi.

Dursun Özbek, transferde başarılı bir yol izlediklerini kaydederek, "Oynadığımız 6 maçta takımımızı izlediniz. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene hepimizi gururlandıracak bir takım oluşturduk" değerlendirmesinde bulundu.

"Transferde Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yaptık" diyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Bu dönem yapılan transferlerdeki itina, hesap şekli daha önce hiç olmadı. Bugün birçok manada sataşmalar oluyor. İnsanlar inanmak da istemiyor. Çok değerli bir futbolcumuz Icardi'nin transferine herkes kulp takmaya çalışıyor. PSG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Icardi'nin maaşına 750 bin avro katkımız var. Kimse bunu başka türlü eğip bükmeye çalışmasın. Bonusunda Icardi 20 gol atarsa 75 bin avro daha vereceğiz."

Dursun Özbek, geçmişte maç başı ve puan başı bonus verilmesini eleştirerek, "Bu sezon sadece bazı sözleşmelerde maç kazanılması durumunda 3 bin avro galibiyet primi veriyoruz. Eskiden benim dönemimde dahi galibiyet primine 15-20 bin avro veriyorduk. Öz eleştirimi de yapıyorum. O zaman yaptığımız iş yanlıştı. Önceki dönemden dersler aldım. Galatasaray'ın kuruşunun ne kadar değerli olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum. İmza parası deniyor. Bu laflardan dolayı belli bir seviyede kıskançlık olduğunu da düşünüyorum. Sadece bonservisi elinde olan Mertens'e 1 milyon 200 bin avro imza parası verdik. Bunun haricinde kim ne derse desin" şeklinde görüş belirtti.

Özbek, erkek basketbolda 3 milyon dolar bütçeyle iyi bir kadro kurduklarını, hedeflerinin bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu aktardı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, kadın basketbol takımında da hedefin FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Özbek, 750 bin dolar bütçeyle Türkiye Ligi'nde de finali hedeflediklerini belirtti.

Dursun Özbek, erkek ve kadın voleybolunda ligde ilk 4'e girmeyi, Türkiye Kupası'nda final ve CEV Kupası'nda ise en az yarı final oynamak istediklerini vurguladı.

ALTYAPININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Dursun Özbek, altyapıdan çıkacak sporcuların gelişimine büyük önem verdiklerini anlattı.

Galatasaray Kulübü Başkanı, tüm branşlarda altyapıdan önemli katkılar alacaklarını belirterek, "Özellikle futbolda dünya markası yıldız isimlerle altyapıdan çıkan genç oyuncuları harmanlayacağız. Takımın sadece gençleştirme yoluyla başarılı olmasının mümkün olmadığını geçen sezon gördük. Yeni bir proje yapmamız lazımdı. Altyapıdan gençlerin gelişmesi için yıldız isimlerle oynaması gerek. Hagi ile oynayan genç oyuncularımız başarılı oldu, Avrupa'ya gitti. Sneijder, Drogba ile oynayanlar başarılı oldu. Dünya yıldızlarının altyapımızdan yetişmiş oyuncularla karma olması çok önemli" ifadelerini kullandı.