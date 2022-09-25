Galatasaray'da yıldızlar kupalara aşina!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da yıldız futbolcular, kariyerlerindeki başarılarla dikkat çekti.
Geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray'da yeni yönetim, transferde deneyimli ve lider özellikli oyunculara yöneldi. Yıldızlar topluluğu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılarda oyuncuların başarı listeleri kabarık.
Son transfer Juan Mata, ülkesi İspanya ile Avrupa şampiyonluğu ve Dünya Kupası sevinci yaşadı. İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Mauro Icardi, Inter ve PSG ile şampiyonluklar gördü. Oliveira, Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.
OYUNCULARIN ÖZGÜVENİ YÜKSEK
Dubois bir süre önceye kadar Fransa Milli Takımı'na düzenli çağrılıyordu. Seferovic, turnuva kaçırmayan İsviçre'nin hala önemli bir parçası. Yusuf Demir geçen sezon Barcelona'da La Liga deneyimi yaşadı.
Sabah'ın haberine göre, kariyerleri başarılarla dolu 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray'da yeni kurulan bu takım kısa sürede uyum sağladı. Özgüveni yüksek oyunculara sahip Galatasaray, yenik duruma düştüğü maçları lehine çevirmeyi başardı.
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