Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk!

Şampiyonluk yolunda takımda herkesin mutlu olmasını isteyen ve tek düşüncenin bu hedef olmasını talep eden Okan Buruk'un her iki isme de kapıları kapattığı belirtildi. Icardi transferi sonrası şans bulamayacağını düşünen Seferovic'in düşüncesinin Buruk'la yapılan bu görüşmeler sonrası değiştiği ifade edildi. Takımla yaptığı toplantılarda da sık sık bu konuya vurgu yapan Buruk, herkesin üst düzeyde kalmasını ve şansa hazır olmasını istiyor.