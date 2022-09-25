Galatasaray'da tek hedef şampiyonluk!
Şampiyonluk yolunda takımda herkesin mutlu olmasını isteyen ve tek düşüncenin bu hedef olmasını talep eden Okan Buruk'un her iki isme de kapıları kapattığı belirtildi. Icardi transferi sonrası şans bulamayacağını düşünen Seferovic'in düşüncesinin Buruk'la yapılan bu görüşmeler sonrası değiştiği ifade edildi. Takımla yaptığı toplantılarda da sık sık bu konuya vurgu yapan Buruk, herkesin üst düzeyde kalmasını ve şansa hazır olmasını istiyor.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yusuf Demir'in oluşan gündemden etkilenmemesi adına harekete geçildi. Genç yıldız adayıyla da milli takım dönüşü görüşülecek ve bu doğrultuda gelecek sorulara cevap vermemesi istenecek. Yusuf'un sadece saha içi performansıyla anılmasını isteyen yönetimin milli takım konusunu tamamen kapattığı ifade edildi.
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