Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Şampiyonluğu son haftaya bırakmayacağız'
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında, futbol takımının şampiyonluk yarışına dair görüşlerini aktardı. Başkan Özbek, "Bizim taraftarla, yöneticisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla şampiyonluğa inancımız tam. Son haftaya da bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Taraftara mesaj gönderen Özbek, "Taraftarımız bizim başımızın tacı. Onların hepsini çok seviyorum. İnandık biz bu işe. Taraftarımla birlikte inandık. Şampiyonluk son maçtan önce belli olacak" dedi.
"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ TAM"
Dursun Özbek, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu söyledi ve "Onlar yol kazası. Onlar önemli konular değil. Bizim taraftarla, yöneticisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla şampiyonluğa inancımız tam. Son haftaya da bırakmayacağız. Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum" sözlerini sarf etti.
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