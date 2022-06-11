Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na verilen beyaz oy nedir?
Galatasaray'ın başkanlık seçiminde Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu oyları açıklanıyor. Peki beyaz oylar nedir, beyaz oyu kim veriyor ve ne anlama geliyor? Ayrıntılar Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray'ın seçim heyecanı sürüyor. Seçimde Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor. Seçimde beyaz oylar da eklenmeye başlandıktan sonra taraftarlar beyaz oyun ne işe yaradığını merak etmeye başladılar. İşte ayrıntılar...
BEYAZ OY NEDİR?
Oy veren üyeler, başkan adaylarının listesindeki yönetici adaylarını çıkarmak isterse, kendi istedikleri yönetici adaylarını beyaz kağıda yazabiliyor. Ancak yönetim kurulunu değiştirdikleri başkan adayı her kimse; verilen oy, o adayın hanesine yazılıyor. Beyaz oy hazırlayan üyeler, 44 kişilik kurul listesini tek tek yazmak zorunda.
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