Son Dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu
Galatasaray Spor Kulübü’nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi.
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun sarı-kırmızlı kulübün başkanı olmak için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde üyelere seslenen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev sürecindeki ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve iki başkan adayına başarılar diledi.
Genel kurul, seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı'nın seçilmesiyle başlarken, sonrasında başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak ise sandıklarda görev alacak üyeler belirledi.
Toplam 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi. 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, Dursun Özbek 2'nci sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3'üncü sandık ve Burak Elmas da 9'uncu sandıkta oylarını kullandı. Üyeler, Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için ise sarı renkteki oy pusulalarını kullandı.
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkanlığa seçildi.
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