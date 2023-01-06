Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Olympic Charleroi'ye yatırım
Galatasaray Kulubü Başkanvekili Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Charleroi ile yatırım anlaşması imzaladı.
Erden Timur, Belçika 3. Lig temsilcisi Olympic Charleroi'ye yatırım yapıyor.
Galatasaraylı yönetici, Olympic Charleroi ile görüşmelerde bulunmak için Belçika'ya gitti anlaşma imzaladı. Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un tesislere ve altyapıya büyük bir yatırım yapacağı öğrenildi. Öte yandan Türk iş insanının, Charleroi'nin stadyumunu da yenileyeceği belirtildi.
Erden Timur (ortada)
CHARLEROI İLE İKİLİ ANLAŞMA
Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile iş birliği yapılacağı kaydedildi. Galatasaray ile Olympic Charleroi arasındaki anlaşmanın finansal ve sportif yönden olacağı vurgulandı.
Mohamed Dahmane'den yapılan açıklamada, "Projemizin Erden Timur ve Galatasaray'ın dikkatini çekmesi benim için bir onur ve tüm Olympic Charleroi ailesi için büyük bir şans. Futbol vizyonu ilham verici olan, aklı başında ve ileri görüşlü bir insan bizi keşfetti" ifadelerini kullandı.
Erden Timur'un "Charleroi fırsatlarla dolu bir şehir" dediği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masadan aday açıklaması
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- Ateş cinayetinde aranan isim yakalandı
- İBB’de derin şüphe
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddia
- MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
- Cumhur'a bir parti daha mı geliyor?
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar
- YSK'den seçim açıklaması