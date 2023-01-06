Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Olympic Charleroi'ye yatırım

06 Ocak 2023 Cuma, 11:05

Erden Timur, Belçika 3. Lig temsilcisi Olympic Charleroi'ye yatırım yapıyor.

Galatasaraylı yönetici, Olympic Charleroi ile görüşmelerde bulunmak için Belçika'ya gitti anlaşma imzaladı. Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un tesislere ve altyapıya büyük bir yatırım yapacağı öğrenildi. Öte yandan Türk iş insanının, Charleroi'nin stadyumunu da yenileyeceği belirtildi.

Erden Timur (ortada)

CHARLEROI İLE İKİLİ ANLAŞMA

Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile iş birliği yapılacağı kaydedildi. Galatasaray ile Olympic Charleroi arasındaki anlaşmanın finansal ve sportif yönden olacağı vurgulandı.

Mohamed Dahmane'den yapılan açıklamada, "Projemizin Erden Timur ve Galatasaray'ın dikkatini çekmesi benim için bir onur ve tüm Olympic Charleroi ailesi için büyük bir şans. Futbol vizyonu ilham verici olan, aklı başında ve ileri görüşlü bir insan bizi keşfetti" ifadelerini kullandı.

Erden Timur'un "Charleroi fırsatlarla dolu bir şehir" dediği belirtildi.