Galatasaray'da Okan Buruk'tan Patrick van Aanholt kararı
Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da formsuz bir görüntü çizen Patrick van Aanholt yerine Leo Dubois'nın ilk 11'de başlayabileceği ileri sürüldü.
Galatasaray'da derbi öncesi 'sol bek' sıkıntısı yaşanıyor. Ankaragücü maçının kazanılmasına rağmen özellikte sol bekte Patrick van Aanholt'un sergilediği performans endişe yarattı.
Fenerbahçe maçı öncesi sol tarafta yaşanan bu tablo teknik direktör Okan Buruk'u zor durumda bırakırken Van Aanholt'suz formüller üzerinde durulmaya başlandı.
Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında şans bulan ancak bunu iyi kullanamayan Hollandalı futbolcu yenilen golde hata yaptı. Aynı zamanda tecrübeli sol bekin maçın 2. yarısındaki performansı da büyük hayal kırıklığı yarattı.
Leo Dubois (solda)
SOL BEKTE LEO DUBOIS
Aanholt'un şu anda kadrodaki tek sol bek oyuncu olmasına rağmen performansını güvenilir bulmayan ve derbi için riskli gören Okan Buruk'un Leo Dubois'yı tercih edebileceği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, Sacha Boey ve Dubois beklerde tercih edilecek.
11 MAÇIN 3'ÜNDE SOL BEK
Dubois bu sezon 11 resmi maça çıkarken 3 karşılaşmada sol bekte görev yapmıştı. Patrick van Aanholt ise bu sezon 13 resmi maçta görev aldı, 2 asist katkısı verdi.
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