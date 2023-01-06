Galatasaray Patrick van Aanholt'un alternatifini buldu

06 Ocak 2023 Cuma, 10:04

Patrick Van Aanholt'un performansından memnun olmayan ve Hollandalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol beki Aziz Behich ile doldurma hedefinde.

Hürriyet'in haberine göre, hem tecrübesi hem de Türk pasaportu olması nedeniyle sarı-kırmızılılar Van Aanholt-Aziz Behich değişikliği için düğmeye bastı.

Aziz Behich

BONSERVİSİNE 400 BİN EURO

Sol beke yerli bir oyuncu isteyen Galatasaray'ın Behich ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalayan Dundee United'a 400 bin Euro bonservis teklif edip bu transferi imzaya dökmeye çalıştığı öğrenildi.

Daha önce Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda sahne alan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi.