İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın derbi galibiyetine beğeni ve yorum!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 22.10.2023 - 11:06

Milli ara sonrası Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Sezona Kayserispor deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlik ile başlayan Galatasaray, sonrasında ligde takılmadı. Beşiktaş galibiyetiyle birlikte sarı-kırmızılılar, üst üste 8. lig maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. İç sahada Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü ve Beşiktaş galibiyetleri alan Galatasaray; deplasmanda da Gaziantep FK, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalyaspor'u devirmeyi başardı. Galatasaray ligde yakalanan seriye ilişkin maç sonunda Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN BEĞENİ VE YORUM

Galatasaray'ın Beşiktaş maçı sonucuna ilişkin Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'dan hem beğeni hem de yorum geldi. İlkay Gündoğan, yaptığı yorumda aslan, sarı kalp, kırmızı kalp ve alkış emojilerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın yorumu, Galatasaray taraftarları tarafından büyük beğeni aldı.

İLK DEĞİL

Transferde adı sık sık Galatasaray ile anılan ve geçmiş röportajlarında sarı-kırmızılı takımın taraftarı olduğunu belirten İlkay Gündoğan, 9 Ocak 2023'te Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fernando Muslera'ya ilişkin yaptığı 'Sen başkasın' paylaşımına ve 21 Şubat 2022'de takımın ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdığı 3-2'lik Göztepe zaferi sonrasındaki paylaşımına da yorum yapmıştı.