Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında kırmızı kart
Galatasaray, kendi sahasında oynadığı derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan kırmızı kartına başvurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti.
Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrası siyah-beyazlı takımda teknik ekibe kırmızı kart çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci'ye itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
Siyah-beyazlı takımda kaleci Ersin Destanoğlu da gördüğü sarı kartla Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.
MOSTAFA MOHAMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile Ömer Bayram, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Mostafa, mücadelenin 67. dakikasında yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın uzak köşeden çıkmasını istediği Mısırlı futbolcu, doğrudan yedek kulübesine yöneldi. Karaoğlan, zaman geçirdiğini düşündüğü sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kart gösterdi.
Karşılaşmaya 81. dakikada dahil olan Ömer Bayram da 86. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram, bu kartların ardından cezalı duruma düştü.
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