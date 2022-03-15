Galatasaray'dan usulsüz bilet satışına engel

15 Mart 2022 Salı, 12:30

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında kendi sahasında İspanyol kulüp Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray, maç biletleri hakkında açıklama yayımladı.

Avrupa Ligi mücadelesinin biletlerinin karaborsadaki satışını engellemek isteyen sarı-kırmızılı yönetim önlem aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır. Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray - Barcelona karşılaşması 17 Mart Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak.



