Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak?

Günler öncesinde İstanbul'daki hava nedeniyle derbinin ertelenmesi gündem olurken, son olarak Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamayla bu karardan vazgeçtiklerini duyurdu. 14 Mart Pazartesi günü derbi saatinde havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 12:08
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak?
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak.

Bu hafta İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışının mücadele oynanırken etkili olması beklenmiyor.

Gün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu’nda hava sıcaklığının 1 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.




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