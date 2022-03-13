Mario Lemina'dan Fatih Terim açıklaması: Beni tamamen değiştirdi

13 Mart 2022 Pazar, 11:23

Galatasaray'da bir dönem kiralık olarak oynayan Gabonlu futbolcu Mario Lemina, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Mario Lemina, teknik direktör Fatih terim hakkındaki açıklaması ve itirafı ile gündeme geldi.

"FARKLI DÜŞÜNMEM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM’’

Galatasaray forması giymeden önce merkeze kendini koyduğu için pişman olduğunu söyleyen Lemina bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Juventus’tan ayrıldıktan sonra Southampton’a katılınca farklı düşünmem gerektiğini hissettim."

Lemina, Galatasaray’da forma giydiği günler için şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray’da forma giydiğim zamanlar kendim için en iyi zamanlardı. Orada daha yüksek seviyeye eriştim ve daha güçlü hissettim."

"FATİH TERİM BENİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Fatih Terim’e de değinen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fatih Terim sayesinde daha iyi bir oyuncuya dönüştüm. Galatasaray’a geldiğimde bireysel performans olarak yeteneğime odaklıydım ve takıma yardım edip edemediğimi düşünemedim. Türkiye’ye geldikten sonra kendimi sorgulamaya başladım. Ama işin sonunda benim için hayatımın en iyi tecrübesi oldu. Galatasaray’da Fatih Terim vardı ve bana 'Yeteneğini biliyoruz ama bunu kenara bırak ve takıma yardım et' dedi. Dediklerini kafama yerleştirdi ve bu beni tamamen değiştirdi. Önceden topla oynamayı daha fazla düşünüyordum ama bugün bunları yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Lemina, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı takım için 20 maçta ter döken Gabonlu futbolcu takıma gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.

Lemina güncel olarak Ligue 1 takımlarından Nice’te forma giyiyor. Bu sezon Nice için 25 maçta mücadele eden Lemina 1 gol ile Fransız ekibe katkı sağladı.