Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesini talep etti: Beşiktaş'tan ret
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 17.30'da İzmir'e gelecek. Sarı-kırmızılıların, 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için erteleme talep etmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar ise erteleme fikrine sıcak değil.
Dün oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Barcelona maçı sonrasında, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemeyen sarı-kırmızılılar, geceyi Barselona'da geçirdi.
14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına bugün TSİ 13.30'da Espanyol'un antrenman tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak olan Galatasaray, bu antrenman sonrasında TSİ 17.30'da özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
Beşiktaş maçının hazırlıklarına İzmir'de devam edecek olan sarı-kırmızılı takım, pazar günü şartların oluşması halinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş maçı için kampa girecek.
ERTELEME TALEBİ BEKLENİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin, hem olumsuz hava koşulları hem de takımın 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün Beşiktaş maçının ertelemesini isteyeceği iddialarına karşın, Beşiktaş yönetimi maç günü hava muhalefeti olmazsa müsabakanın oynanmasını istiyor.
Siyah beyazlı yöneticiler, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' ifadelerini kullandı.
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