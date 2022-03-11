Galatasaray kötü hava şartları nedeniyle İzmir'e iniş yapacak
Galatasaray'ın İspanya'dan Türkiye'ye dönüş programında değişlik yaşandı. Sarı-kırmızılılar kötü hava şartları nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.
İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle bu sabahki dönüş uçuşunu değiştirmek zorunda kalan Galatasaray kafilesi, TSİ 17.30'da Barselona'dan kalkacak THY'ya bağlı özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.
BARSELONA'DA DERBİ HAZIRLIKLARINA BAŞLAYABİLİR
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre ise, sarı-kırmızılıların üçüncü bir seçeneği daha mevcut. Habere göre Galatasaray, Barselona'da kalıp derbi hazırlıklarına burada başlayabilir. Sarı-kırmızılı ekip Barselona'da kalması halinde hazırlıklarına La Liga ekibi Espanyol'un antrenman tesislerinde gerçekleştirecek.
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