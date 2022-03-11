UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri

11 Mart 2022 Cuma, 11:23

Süper Lig'de kötü gidişata son veremeyen Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk oldu. Camp Nou'da oynanan ve Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çaldığı 90 dakikadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Galatasaray'ın rakibi karşısında sergilediği başarılı performans sarı-kırmızılı ekip taraftarını rövanş öncesi umutlandırdı.

Nef Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek takımın belli olacağı kritik maç öncesi geri sayıma geçen Galatasaray taraftarı, ''Galatasaray nasıl tur atlar?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimalleri ve detaylar haberimizde.

GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNALE YÜKSELME İHTİMALLERİ

Camp Nou'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray, rövanş öncesi umutlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, 17 Mart'ta Nef Stadı'nda konuk edeceği dev rakibini mağlup etmesi halinde çeyrek final biletini cebine koyacak.

Her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek. 15'er dakika oynanacak iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması halinde, kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Barcelona galibiyetinde ise temsilcimizin Avrupa Ligi macerası sona erecek.

